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الأربعاء، 08-03-2023 01:16 م

185 مليون دينار صادرات غرفة تجارة عمان بالشهرين الماضيين

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الوكيل الإخباري - بلغت قيمة شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمان خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي، لتصدير بضائع وسلع إلى دول عربية وأجنبية 185 مليون دينار، مقابل نحو 123مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 50.7 بالمئة.

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وحسب معطيات إحصائية للغرفة، بلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها تجارة عمان خلال الشهرين الماضيين، 4053 شهادة، مقابل 3240 شهادة للفترة نفسها في عام 2022، بارتفاع نسبته 25.1 بالمئة.


وذهبت شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة أخيرا، للعديد من البلدان، أبرزها السعودية بعدد 785 شهادة والإمارات العربية المتحدة 533 شهادة، ثم العراق 349، مصر 149، وسويسرا بعدد 2 شهادة.


وتوزعت الصادرات خلال الشهرين الماضيين، على العراق بقيمة نحو 94 مليون دينار، وسويسرا ما يقارب 15 مليون دينار والسعودية ومصر 12 مليون دينار، لكل منهما، ثم الإمارات بقيمة 11 مليون دينار.


وبلغت صادرات المنتوجات الأجنبية (إعادة تصدير) بقيمة 104 ملايين دينار، فالعربية نحو 27 مليون دينار، والصناعية 17 مليون دينار والزراعية 16 مليون دينار، والباقي للعديد من المنتجات الأخرى المختلفة.


وتقوم غرفة تجارة عمان بإصدار شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، وللبضائع الأجنبية التي يعاد تصديرها والبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية، ضمن شروط محددة.


كما تقوم بإصدار شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية حسب طلب المُصدّر، استناداً على فاتورة المُصنّع الأصليّة مُصدقة من غرفة صناعية وشهادة منشأ أصلية حسب الأصول، صادرة عن غرفة صناعية تثبت بأن البضاعة من منشأ أردني.

 




 

 


 

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