الثلاثاء 01-08-2023
الوكيل الاخباري

الذهب يفقد لمعانه ويهبط إلى ما دون الـ 2000 دولار

مرصد الزلازل يكشف تفاصيل الـ 3 هزات أرضية في البحر الميت

الجيش السوداني يقصف تمركزات للدعم السريع جنوب وشرق الخرطوم

جمعية التمور تحذر من أصناف تمور رديئة في الأسواق المحلية

وفاة طفل غرقا بقناة الملك عبدالله

الامن العام : حملات امنية مستمرة بكافّة مناطق المملكة بحزم ودون تهاون

"البرلمانية الأردنية البحرينية" تبحث والسفير البحريني تعزيز التعاون

انقلاب صهريج على الطريق الصحراوي

تفاصيل هامة بشأن حملة الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة من جديد

21 مليون دينار صادرات الزرقاء الشهر الماضي

الثلاثاء، 01-08-2023 12:49 م

21 مليون دينار صادرات الزرقاء الشهر الماضي

7202318191842422055562


الوكيل الاخباري - قال رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، إن قيمة الصادرات التجارية (إعادة التصدير) لمدينة الزرقاء بلغت خلال تموز الماضي 20 مليونا و 907 آلاف، و 147 دينارا ، حيث تم إصدار (596) شهادة منشأ وفقاً لإحصائية غرفة التجارة ومكتبها في المنطقة الحرة في الزرقاء.

وأوضح شريم في تصريح اليوم الثلاثاء، إن السيارات ولوازمها شكلت أغلب صادرات الزرقاء التجارية لشهر تموز، إضافة إلى مواد البناء والأدوات الصحية، والأدوية ومستلزماتها، والمواد الغذائية،والألبسة والمجوهرات، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية،والأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
520231623251866959037

مرصد الزلازل يكشف تفاصيل الـ 3 هزات أرضية في البحر الميت

1690889396351

التربية تطلق البرنامج الوطني الصيفي بصمة

1687261086612

بيان من المركز الوطني لحقوق الإنسان حول قانون الجرائم الإلكترونية

M63A1594

جمعية التمور تحذر من أصناف تمور رديئة في الأسواق المحلية

442001

الخرابشة: الأردن من الدول المتقدمة في مجال الطاقة المتجددة

720232222220498418861

وفاة طفل غرقا بقناة الملك عبدالله

أخبار متعلقة
1689794694686

ندوة بعنوان الرصيفة في عيون الهاشميين

1689703942585

نقابة المهندسين بالزرقاء ترمم بيت لأسرة عفيفة

41534_11_1653452521

تجارة الزرقاء تنظم ورشة تعريفية عن برنامج "انهض"

أمن 6

الأمن: القبض على حدث اعتدى على صاحب بقالة وسرقه

d-46-ضبط-المعتدي-على-محام-بمكتبه-في-عمان

بزمن قياسي.. ضبط المعتدي على الستيني داخل بقالته في الزرقاء

1

الاعتداء على ستيني والسطو على بقالته في الزرقاء