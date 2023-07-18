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الثلاثاء، 18-07-2023 09:49 م

نقابة المهندسين بالزرقاء ترمم بيت لأسرة عفيفة

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الوكيل الإخباري - أنهت نقابة المهندسين فرع الزرقاء، ترميم البيت الأول لأسرة عفيفة في المحافظة، وذلك ضمن سلسلة ترميم منازل الأسر العفيفة، من خلال حملتها السنوية ''فزعة أهل''.

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وبين رئيس مجلس نقابة المهندسين الأردنيين فرع الزرقاء، الدكتور المهندس خالد البلوي، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أن الحملة رممت البيت الأول في المحافظة وتقوم حالياً بترميم بيت آخر، مؤكداً أنها مستمرة في استقبال تبرعات المحسنين لإتمام ترميم منازل أخرى، بحيث يصل العدد النهائي للمنازل المرممة في الزرقاء 8 منازل للعام الحالي 2023 .


وأوضح أن "فزعة أهل"، تعد حملة وطنية لصيانة وترميم منازل الأسر العفيفة في الأردن، والتي أطلقتها نقابة المهندسين ،نظرا لوجود عدد كبير ممن يمتلكون مساكن متضررة، تفتقر إلى أدنى معايير السلامة والصحة العامة، لافتا إلى أنه تم بدء العمل على ترميم منزل متهالك، وذلك بإصلاح جميع جوانبه ليصبح مسكناً آمناً وصحياً لساكنيه، حيث حرصت النقابة على متابعة خطة عمل الترميم التي خضع لها المنزل والإشراف على تنفيذها.


من جهته قال رئيس الحملة، عضو مجلس النقابة المهندس معتز الشوارب، إن "فزعة أهل" سوف تنطلق من مدينة الزرقاء لتصل جميع محافظات المملكة، موضحاً أنها تأتي من إطار المسؤولية الاجتماعية للنقابة تجاه الأسر العفيفة، لتمكينهم من العيش في منازل آمنة تقيهم برد الشتاء وحر الصيف.

 




 

 


 

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