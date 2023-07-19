ندوة بعنوان الرصيفة في عيون الهاشميين

الوكيل الإخباري - أقام منتدى ياجوز الثقافي بالتعاون مع اتحاد المؤرخين في تراث القبائل وأنسابها والجامعة الهاشمية وجامعة آل البيت، وعدد من الجمعيات والهيئات الثقافية ومنظمات المجتمع المدني في لواء الرصيفة اليوم الأربعاء فعالية ثقافية وطنية بعنوان (الرصيفة في عيون الهاشميين) في قاعة المنتدى وبمشاركة رئيس مجلس محافظة الزرقاء الدكتور ماجد الخضري ضمن الفعاليات والنشاطات المنهجية التي تقيمها الهيئات الثقافية في لواء الرصيفة للعام 2023.

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وتحدث رئيس المنتدى خلف الخلايلة مؤكدًا أهمية المشاركة في النشاطات الثقافية وإشراك المجتمع المحلي في فعاليات وطنية وثقافية وبشكل مستمر.



وتحدثت رئيسة اتحاد المؤرخين في تراث القبائل وأنسابها رسمية اللحام حول أهمية إقامة هذه الفعالية مستعرضة للزيارات الملكية لآل هاشم لمدينة الرصيفة منذ نشأة المدينة في بدايات القرن الماضي وتطورها وما وصلت إليه في كافة المجالات وآفاق التطور في المستقبل القريب.



واستعرض رئيس مجلس محافظة الزرقاء الدكتور ماجد الخضري لتطور الرصيفة في عهد الهاشميين منذ تأسيسها، مشيرا الى خطة عمل مجلس المحافظة في الرصيفة من حيث اقامة الملاعب وتوسعة المدارس، وإنشاء المراكز الصحية، وإقامة الأسواق الشعبية، وتسهيل الخدمات على المواطنين مشيدا بنعمة الأمن والاستقرار التي تشهدها الرصيفة منذ تأسيسها حيث أولى آل هاشم الاطهار المدينة بالعناية والمتابعة والتي كان أحدثها زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الأخيرة للرصيفة.



بدوره أوضح رئيس اللجنة التنظيمية للندوة الدكتور محمد وهيب من الجامعة الهاشمية ارتباط الرصيفة بالهاشميين منذ انطلاقة قافلة الإيلاف القرشي وعبورها الرصيفة حيث كانت محطة لقافلة قريش في بدايات العصر الإسلامي، مشيرا الى اهتمام الملك الراحل عبدالله الأول بالرصيفة حيث كان يلتقي سكانها ومثقفيها بشكل مستمر وقال فيها الشعر والأدب، مبينا ان العمل جار على تأسيس دارة الملك عبدالله الأول وإصدار النشرات السياحية والخارطة السياحية وإطلاق المسار السياحي التراثي الخاص بالمدينة.



بدوره, اكد الدكتور عدنان لطفي من جامعة آل البيت على المكارم الهاشمية في المدينة وزياراتهم المتكررة لها والاطلاع على شؤون المواطنين وأحوالهم.

وتحدث الباحث في شؤون التراث سعد سلامة حول الإنجازات التي تحققت في المدينة وما زالت تحظى بالرعاية الهاشمية المستمرة.



وفي نهاية الندوة قدمت الشاعرة منى الغلاييني والفنان ابن عجلان عدة قصائد وأناشيد وطنية تغنت بأمجاد الأردن ومنجزاته.