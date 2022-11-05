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السبت، 05-11-2022 10:42 ص

21 مليون دينار كلفة عطاء تنفيذ المرحلة الأولى من مدينة الزرقاء الصناعية

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الوكيل الإخباري - قرر مجلس إدارة شركة المدن الصناعية الأردنية إحالة عطاء تنفيذ المرحلة الأولى من مدينة الزرقاء الصناعية، على إحدى شركات المقاولات المحلية، بكلفة إجمالية تصل إلى 21 مليون دينار.اضافة اعلان


وفي بيان للشركة، اليوم السبت، أكد المجلس في جلسته التي عقدت برئاسة رئيس مجلس الإدارة الدكتور لؤي سحويل، وحضور مدير عام شركة المدن الصناعية الأردنية عمر جويعد، أن إحالة العطاء والإيذان بالبدء بتنفيذ المشروع يأتي ضمن أولويات عمل الحكومة للأعوام (2021-2023)، الرامي إلى إحداث التنمية في مختلف مناطق المملكة، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب الأردني، إضافة إلى جعل المدن الصناعية الأردنية البيئة الأمثل للاستثمار الصناعي من خلال ما توفره من مزايا استثمارية وخدمات مساندة تسهل عمل الاستثمارات الصناعية.

وقال جويعد إن المرحلة الأولى من مشروع مدينة الزرقاء الصناعية تشمل تطوير 1116 دونما من أصل 4700 دونم المساحة الكلية للمدينة، والتي سيتم تطويرها على مراحل عدة، حيث تشمل أعمال المرحلة الأولى جميع الأعمال الإنشائية للمدينة وإقامة مبان صناعية على مساحة 22 ألف متر مربع، كما تشتمل على أعمال الحفريات وتسوية القطع الصناعية، إضافة إلى شبكات البنية التحتية من مياه وكهرباء واتصالات وإنارة الشوارع وإطفاء الحريق، فضلا عن الأبنية الإدارية للمدينة التي تضم بين جنباتها مباني الخدمات وخزانات المياه، متوقعا أن يمتد تنفيذ المرحلة الأولى نحو 3 سنوات.

وأكد جويعد أهمية إنشاء المدينة الصناعية في الزرقاء، والتي تقع على بعد 30 كيلومترا إلى الشرق من المدينة باتجاه الأزرق وعلى بعد 15 كيلومترا عن المنطقة الحرة في الزرقاء، حيث تتميز بموقعها الاستراتيجي القريب من الطرق الدولية المؤدية الى العراق وسوريا والسعودية، ما جعلها محط اهتمام ونقطة لجذب المستثمرين، إضافة الى تحفيز المشروعات الصناعية القائمة بالمنطقة للعمل ضمن حدودها والاستفادة من المزايا والحوافز التي ستوفرها داخلها على غرار المدن الصناعية الأخرى التي تديرها شركة المدن الصناعية الأردنية والمنتشرة في مختلف محافظات المملكة، إضافة إلى وفرة الأيدي العاملة وقربها من مناطق السكن والخدمات.

وتوقع أن تشهد مدينة الزرقاء الصناعية حال جاهزيتها استقطاب العديد من الاستثمارات الصناعية في العديد من المجالات الإنتاجية كالصناعات الغذائية والكيماوية والتعبئة والتغليف والهندسية وغيرها.

 




 

 


 

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