انطلاق حملة تسويقية بدول أوروبية لتنشيط الحركة السياحية في الأردن

الوكيل الإخباري - أعلن وزير السياحة والآثار رئيس مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة نايف الفايز انطلاق الحملة التسويقية من خلال الهيئة في عدد من الدول الأوروبية والتي تهدف إلى زيادة الزخم السياحي للمملكة ونشر الوعي السياحي لدى السائح الأوروبي.

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وأوضح الفايز في بيان صحفي صادر عن الهيئة اليوم الأربعاء، أهمية الحملة التسويقية خلال هذه الفترة تحديدا وانعكاسها على زيادة أعداد السياح الأوربيين المستهدفين المتوقع زيارتهم للمملكة.

ولفت الفايز إلى أن الهدف من الحملة هو استعادة النشاط السياحي الموسمي من الدول الأوروبية وتستهدف الحملة التي ستستمر خلال شهر تشرين الأول وتشرين الثاني السياح للقدوم للمملكة سواء الفترة الحالية أو خلال الأعوام المقبلة.



مدير عام هيئة تنشيط السياحة عبد الرزاق عربيات، قال إن الهيئة أطلقت الحملة التسويقية بشكل مكثف ضمن عدد كبير من الدول الأوروبية في إطار تنشيط الحركة السياحية ونشر الوعي السياحي عن المملكة وإظهار الهوية السياحية الجديدة (مملكة الزمن) كوجهة سياحية تعبر في شخصيتها السياحية وتطلعاتها وإنجازاتها.



وبين عربيات أن الدول التي تضمنتها الحملة هي بريطانيا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وسويسرا و السويد والدنمارك والنمسا وهولندا.



واضح عربيات أن الإعلانات ضمن هذه الدول تبرز دور الملكية للطيران كناقل رسمي كما تضمنت الإعلانات وجودها على وسائل النقل العام (باصات - تكاسي - قطارات) إضافة إلى اللوحات الإعلانية في المولات والشوارع ومواقف الباصات ومحطات القطار والمترو كما تضمنت أيضا لوحات إعلانية كبيرة الحجم في أهم المواقع مثل الدومو في ميلان إيطاليا و بيكادلي في مانشستر بريطانيا والاعلان ضمن شاشات إلكترونية في الشوارع العامة.



وأكد عربيات أن الإعلان تم بجميع لغات الدول المستهدفة وهدف الحملة ترويج الهوية السياحية الجديدة بالإضافة إلى ترويج الناقل الوطني الملكية الأردنية مبينا أن رؤية الحملة ستصل إلى المئات من الملايين من المشاهدات في الدول المذكورة مما ينعكس إيجابا على رغبة السائح في القدوم إلى المملكة.



وأشار عربيات إلى ارتفاع حجم التنافسية في التسويق السياحي من دول الجوار موضحا أن التسويق في الدول الأوروبية المقصودة يهدف في أبراز المنتج الأردني المميز التاريخي غير التقليدي فالأردن أرض الحضارة وستبقى مملكة الزمن.