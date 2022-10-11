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الثلاثاء، 11-10-2022 10:01 م

اجتماع تنسيقية متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية

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 الوكيل الاخباري - ترأس وزير التنمية الاجتماعية، أيمن المفلح، اجتماع اللجنة التنسيقية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2019-2025 بحضور أمين عام الوزارة الدكتور برق الضمور، وعدد من الأمناء العامين للوزارات والجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية.

وأكد المفلح، ضرورة استمرارية المتابعة والتقييم للأنشطة التي تعتبر مؤشرا دالا لمدى التقدم في تنفيذ كافة بنود الاستراتيجية وتحقيق الهدف المنشود منها.

وأشار المفلح خلال استعراض آخر المستجدات على الاستراتيجية إلى أهمية تضافر جهود جميع الجهات العاملة والمعنية بموضوع الحماية الاجتماعية وبنهج تشاركي تكاملي للوصول إلى تقديم الخدمة المثلى للمواطن دون تكرار.

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