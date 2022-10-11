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الثلاثاء، 11-10-2022 03:00 م

كريشان: طاقة شمسية لجميع البلديات في المملكة

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الوكيل الإخباري - كشف نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان أن الوزارة بصدد البدء بتنفيذ مشروع الطاقة الشمسية لجميع البلديات في المملكة الأمر الذي سيعمل على توفير من قيمة فاتورة الكهرباء.

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وأكد كريشان، خلال زيارته اليوم الثلاثاء، لعدد من بلديات محافظة عجلون "الجنيد والعيون والشفا وكفرنجة" حرص الحكومة على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية التي تدعو دائما إلى ضرورة الزيارات والجولات الميدانية لجميع المحافظات وقرى المملكة للإطلاع على التحديات والمشاكل التي تواجه المواطنين ومعالجتها حسب الإمكانات المتاحة.


وأشار إلى أن التحديات والظروف التي تواجه البلديات في المملكة تكاد أن تكون متشابهة خاصة فيما يتعلق بالقضايا المالية، لافتا إلى أن رواتب الموظفين في البلديات تستنزف نسبة مرتفعة من ميزانياتها، إضافة إلى الاستملاكات.


ودعا كريشان البلديات إلى ضرورة تنفيذ وإقامة المشاريع الاستثمارية الناجحة بهدف زيادة مواردها وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص.


 

 




 

 


 

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