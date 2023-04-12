21110 أشخاص التحقوا بعملهم من خلال برنامج التشغيل الوطني

الوكيل الإخباري- بلغ عدد المستفيدين من برنامج التشغيل الوطني، الذين تم توقيع عقود عمل لهم من قبل مؤسسات القطاع الخاص 21110 أشخاص، حيث التحقوا بعملهم ضمن اتفاقيات مع مؤسسات القطاع الخاص البالغ عددها 972 منشأة.

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وبحسب آخر إحصائية حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأربعاء، بلغ عدد المستفيدين من منتفعي صندوق المعونة الوطنية من الإناث 702 ومن الذكور 924 .

وكانت أعلى معدلات نسب التشغيل في القطاع الصناعي، ثم التعليم، ثم القطاع السياحي، ثم قطاع التعدين والمحاجر .



ويسعى برنامج التشغيل الوطني 2022 "تشغيل"، الذي أطلق في شهر نيسان الماضي، إلى توفير 60 ألف فرصة عمل للأردنيين والأردنيات في القطاع الخاص، حيث يعتمد على الطلب من القطاع الخاص ويهدف إلى إيجاد فرص عمل وبعدها يتم تدريب العامل عند الحاجة.



وبلغ إجمالي عدد الباحثين عن عمل المسجلين في البرنامج 55526، موزعين على 27230 من الإناث و28292 من الذكور، في حين بلغت نسبة الباحثين عن عمل من حملة البكالوريوس فأعلى 40 بالمئة، و15 بالمئة ما دون شهادة الثانوية العامة، و 13 بالمئة من حملة شهادة الثانوية العامة.



وبلغت نسبة حملة شهادة الدبلوم المتوسط 9 بالمئة، و2 بالمئة من خريجي مؤسسة التدريب المهني، و2 بالمئة من حملة شهادة الماجستير و1 بالمئة من حملة شهادة الدكتوراة، و1 بالمئة من حملة شهادة الدبلوم العالي.



ويكون التشغيل من قبل أصحاب العمل وفقاً لاحتياجاتهم وبالتنسيق مع ممثلي القطاعات والمجالات الاقتصادية، كما يتم تقديم حوافز مالية لمدة 6 أشهر للعامل الواحد بقيمة 130 دينارا (دعم أجور) و 10 دنانير (دعم اشتراكات ضمان اجتماعي) و 10 دنانير (بدل تنقلات)، بما يساوي 150 دينارا.



يذكر أن البرنامج الوطني للتشغيل هو أحد أولويات عمل الحكومة الاقتصادي 2021-2023، حيث باشر بتوفير فرص العمل اعتباراً من مطلع شهر تموز الماضي.



ويأتي هذا البرنامج انسجاماً مع توجهات الحكومة في تمكين الأردنيين والأردنيات من الفئة العمرية ما بين 18-40 عاماً، لتحفيز القطاع الخاص على توفير فرص عمل لتشغيل الأردنيين المتعطلين عن العمل في جميع القطاعات الاقتصادية وفي جميع محافظات المملكة.



ويلتزم صاحب العمل بتوقيع عقد مع العامل المراد تشغيله من خلال البرنامج مدته سنة، يتخللها تدريب متواصل في مواقع العمل من شهر إلى ثلاثة أشهر حسب متطلبات الفرصة، حيث يساهم البرنامج في دفع تكاليف التدريب في مواقع العمل لمزود التدريب ولكل شخص بقيمة 50 دينارا أو 80 دينارا، حسب متطلبات الفرصة، ويساهم البرنامج ولمدة 6 أشهر من إجمالي مدة العقد.