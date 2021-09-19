24 مركزاً خدمياً للضمان الاجتماعي في محافظات وألوية المملكة

الوكيل الاخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي عن وصول عدد مراكز خدمتها الجديدة الدائمة إلى (24) مركزاً خدمياً فعّالاً في عدد من غرف التجارة والبلديات، وذلك لتقديم خدماتها التأمينية للمواطنين في مختلف محافظات المملكة.





وبيّنت المؤسسة أن مراكز الخدمة التي تُباشر أعمالها حالياً توزعت في مختلف محافظات المملكة في كل من غرفة تجارة عمان، وغرفة صناعة عمان، وغرفة تجارة الزرقاء، غرفة تجارة الرصيفة، غرفة تجارة المفرق، غرفة تجارة إربد، غرفة تجارة العقبة، غرفة تجارة الكرك، غرفة تجارة المزار الجنوبي، وكذلك في بلدية الموقر وبلدية سحاب وبلدية الجيزة في محافظة العاصمة، وبلدية إربد وبلدية الرمثا وبلدية كفريوبا في محافظة اربد، بلدية الصالحية في لواء البادية الشمالية الشرقية في محافظة المفرق، وبلدية كفرنجة في محافظة عجلون، وبلدية غور الصافي بلواء الاغوار الجنوبية وبلدية شيحان في محافظة الكرك، بلدية لواء ذيبان في محافظة مادبا، وبلدية عين الباشا وبلدية الشونة الجنوبية الوسطى في محافظة البلقاء، ومفوضية البتراء (سلطة أقليم البتراء)، بالإضافة إلى مركز خدمة مكة مول في العاصمة عمان .

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