25 ألف دينار لصيانة وفرش مساجد في العقبة

الوكيل الإخباري

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- نفذت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أعمال صيانة وتحديث وفرش لمساجد العقبة بكلفة اجمالية مقدارها 25 ألف دينار خلال العام الحالي 2022.وقال رئيس لجنة رعاية المساجد في العقبة مفوض المدينة والاقليم عبدالله النجادات، إن أعمال الصيانة شملت عدد من المساجد في المحافظة حفاظا على مكانتها الدينية والتاريخية، وبقائها بيئة باعثة للطمأنينة والسكينة واستجابة للحملة التي أطلقتها وزارة الأوقاف للعناية بالمساجد.وبين النجادات أن الصيانة والتحديث شملت فرش أربعة مساجد بمساحة 2160م وبكلفة 25 ألف دينار وهي، مسجد عائشة أم المؤمنين في منطقة الكرامة، ومسجد فاطمة الزهراء في الثالثة، إلى جانب المساجد الواقعة في لواء القويرة وهي مسجد القويرة الجديد، ومسجد عبد الرحمن بن عوف، موضحا في الوقت ذاته قيام سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة بالإنفاق وبشكل سنوي من خلال لجنة رعاية المساجد على أعمال نظافة المساجد وأي احتياجات ومتطلبات للمساجد وفق مبالغ مالية مخصصة لهذا الغرض من موازنتها.يذكر أن لجنة رعاية المساجد شُكلت بالتعاون مع مديرية أوقاف محافظة العقبة والجهات ذات العلاقة لدراسة احتياجات المساجد في المحافظة وتحديد أولويات الانفاق بما يضمن أن تكون كافة المساجد في المحافظة تليق بكونها بيوت الله ويؤمها الناس من شتى المناطق.