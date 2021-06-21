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الإثنين، 21-06-2021 04:02 م

25.0 % معدل البطالة خلال الربع الأول من2021

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الوكيل الإخباري - أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الربعي حول معدل البطالة في المملكة للربع الأول من عام 2021، وفيما يلي استعراض لأهم النتائج.
البطالة:
•    بلغ معدل البطالة خلال الربع الأول من عام 2021 (25.0%) بارتفاع مقداره 5.7 نقطة مئوية عن الربع الأول من عام 2020. 
•    وقد بلغ معدل البطالة للذكور خلال الربع الأول من عام 2021 (24.2%) مقابل (28.5%) للإناث، ويتضح أنّ معدل البطالة قد ارتفع للذكور بمقدار6.1 نقطة مئوية كما وارتفع للإناث بمقدار4.2 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من عام 2020.

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المتعطلون
•    بينت النتائج أن معدل البطالة كان مرتفعاً بين حملة الشهادات الجامعية (الأفراد المتعطلون ممن يحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى مقسوماً على قوة العمل لنفس المؤهل العلمي)، حيث بلغ 27.8% مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى.
•    أشارت النتائج إلى أن 51.0 % من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، وأن 49.0% من إجمالي المتعطلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي.
•    تباينت نسبة المتعطلين حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث بلغت نسبة المتعطلين الذكور من حملة البكالوريوس فأعلى 25.1% مقابل 79.6% للإناث.


•    سُجل أعلى معدل للبطالة في الفئتين العمريتين 15-19 سنة 20-24 سنة، حيث بلغ المعدل 61.5% و45.7% لكل منهما على التوالي. 
•    أما على مستوى المحافظات فقد سُجل أعلى معدل للبطالة في محافظة مأدبا، بنسبة بلغت 28.3%، وأدنى معدل للبطالة في محافظة الكرك بنسبة بلغت 17.0.


المشتغلون:
•    25.9% نسبة المشتغلين من مجموع السكان 15 سنة فأكثر.
•    تركز 58.1% من المشتغلين الذكور في الفئة العمرية 20-39 سنة، في حين بلغت النسبة للإناث 58.3%.
•    48.8 من المشتغلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي و9.5% ثانوي و41.7% أعلى من الثانوي.
•    أظهرت النتائج أن غالبية المشتغلين 85.9% هم مستخدمين بأجر (83.4% للذكور مقابل 96.1% للإناث).     
قوة العمل: (المشتغلون والمتعطلون):
•    أظهرت النتائج تفاوتاً واضحاً في توزيع قوة العمل حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث أن 58.6% من مجموع قوة العمل الذكور كانت مستوياتهم التعليمية دون الثانوية مقابل 10.3% للإناث. كما أشارت النتائج إلى أن 70.1% من مجموع قوة العمل من الإناث كان مستواهنّ التعليمي بكالوريوس فأعلى مقارنة مع 24.8% بين الذكور.
•    24.1% معدل المشاركة الإقتصادية الخام (قوة العمل منسوبة إلى مجموع السكان).  
•    بلغ معدل المشاركة الإقتصادية المنقح (قوة العمل منسوبة إلى السكان 15 سنة فأكثر) 34.5% (54.8% للذكور مقابل 14.0% للإناث)، وذلك للربع الأول من عام 2021 مقارنة مع 34.5% (54.8% للذكور و14.0% للإناث)، وذلك للربع الأول من عام 2020.

 

 




 

 


 

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