2515 إصابة بكورونا في الجامعات والكليات منذ بداية العام الدراسي

الوكيل الاخباري- بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة بفيروس كورونا داخل الجامعات والكلية في الأردن 2515 إصابة منذ بدء العام الدراسي، وفق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الثلاثاء التي اعتبرت الوضع الوبائي "مقبولا ومستقرا نوعا ما".



وقال الناطق باسم الوزارة، مهند الخطيب، إن "وزارة التعليم العالي تعتبر الوضع الوبائي داخل الجامعات والكليات الحكومية والخاصة مقبولا ومستقرا نوعا ما بما يضمن استمرارية عملية التعلم الوجاهي وعقد الامتحانات داخل الحرم الجامعي".



"العدد التراكمي للإصابات التي سجلت داخل الجامعات والكليات الأردنية الرسمية والخاصة في آخر تحديث حتى صباح اليوم الثلاثاء بلغ 2515 إصابة في جميع أعضاء التدريس والإداريين والطلبة وهذا العدد يمثل نسبة 0.006% من أجمالي أعضاء هيئة التدريس والطلبة المتواجدين حاليا على مقاعد الدراسة والذي يبلغ عددهم أكثر من 377 ألف شخص" وفق الخطيب.



وتحدث عن "ارتفاع" في نسبة تلقي اللقاح المضاد للفيروس بين أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلبة إلى "أكثر من 91% وفق آخر تحدث صدر صباح اليوم".

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