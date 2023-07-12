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الأربعاء، 12-07-2023 12:22 ص

291 مخالفة في التوجيهي

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الوكيل الاخباري - سجلت لجان الامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" 291 مخالفة خلال 4 جلسات امتحانية، منذ انطلاقة الامتحانات في الـ4 من الشهر الحالي ولغاية اول من امس، بحسب مدير إدارة الامتحانات والاختبارات بوزارة التربية والتعليم محمد كنانة.

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وقال كنانة وفقا ليومية الغد، إن لجان الامتحان، اتخذت اجراءاتها بحق مرتكبي المخالفات، وتراوحت بين إلغاء مبحث لـ13 مشتركا، وإلغاء دورة امتحانية لـ29، وإلغاء دورتين متتاليتين لـ249.

وأضاف، ان تصحيح أوراق الامتحانات مستمر، لافتا الى ان نسبة الانجاز للاسئلة المقالية (انشائية) في مبحث اللغة العربية التي يجري تصحيحها يدويا في مراكز التصحيح، بلغت نحو 70%، اما بقية المباحث التي تحتوي على اسئلة موضوعية (خيار من متعدد)، فتصحح عبر آلية القارئ الضوئي، وما تزال مستمرة للآن للمباحث التي تقدم بها الطلبة.


وبين كنانة، ان تصحيح الإجابات على ورقة القارئ الضوئي، سيجري بوضعها على جهاز الماسح الضوئي، مشيرا إلى أن دقة القراءة تصل إلى 100 %.


وتوقع إعلان نتائج "التوجيهي" في النصف الثاني الشهر المقبل، مشيرا الى أن طواقم العمل الإداري والفني في إدارة الامتحانات، تبذل جهودا كبيرة لاستخراج النتائج، بحسب خطة الوزارة.

 




 

 


 

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