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3 وزراء يبحثون ظاهرة التسول في الداخلية

الإثنين، 13-09-2021 12:32 م

3 وزراء يبحثون ظاهرة التسول في الداخلية

الحكومة-تصدر-تعليمات-مرنة-لساعات-العمل-التفاصيل


الوكيل الاخباري- عقد في وزارة الداخلية اليوم الاثنين اجتماعا ضم وزراء الداخلية مازن الفراية والتنمية الاجتماعية أيمن المفلح والعدل أحمد الزيادات، لبحث مشكلة التسول.

كما ضم الاجتماع رئيس مجلس أمانة عمان يوسف الشواربة ومديرية الأمن العام ومندوب عن إدارة حماية الأسرة، حيث ناقش المجتمعون ظاهرة التسول التي باتت تزداد بكثرة.

وقال الوزير المفلح إن التسول اصبح ظاهرة مؤرقة للمجتمع الأردني حيث تم ضبط 10 آلاف متسول منذ بداية العام جميعهم ليسوا بحاجة للمساعدة.

وأكد على أهمية معالجة هذه الظاهرة وتكاتف الجميع للتصدي لها، مشددا على أن المواطن هو الحلقة الأهم في التصدي للظاهرة.

وبين وزير العدل إن قانون العقوبات مفتوح للتعديل وسد الثغرات إن وجدت لمكافحة الظاهرة، مؤكدا على ضرورة اجراء المتابعات الميدانية المستمرة والتنبه للاساليب المستخدمة.

ودعا الشواربة الى ايجاد رادع قانوني لهذه الظاهرة.

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