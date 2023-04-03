3 وفيات و5 اصابات بحوادث دهس وصدم وتدهور خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري -

اضافة اعلان

قال النقيب موفق الخطبا، من إدارة السير المركزي، إنه تم خلال 24 ساعة الماضية التعامل مع عدد من الحوادث، التي نتج عنها إصابات ووفيات في مختلف المحافظات.وبيّن الخطبا، خلال التقرير المروري على إذاعة الأمن العام، أنه قد توفي رجل يبلغ من العمر 88 عاماً ، إثر حادث دهس، وقع شرق عمان، بعد ان ارتكب السائق مخالفة عدم الانتباه خلال الرجوع للخلف.وفي حادث آخر، أضاف الخطبا أنه توفي شخص دهساً، أثناء عبور الشارع على الطريق الخلفي لمدينة العقبة، وتم تعليل الحادث بعدم أخذ الاحتياطات اللازمة.وأشار إلى أن شخصاً توفي إثر حادث صدم مركبة بجسم ثابت على الطريق الصحراوي باتجاه العقبة، وتم تعليل سبب الحادث بالتعامل الخاطئ مع المنعطفات.كما اسعفت كوادر الدفاع المدني 5 أفراد من عائلة واحدة إثر تدهور مركبة كانت تقلهم على طريق الكرك - عمان، وتم تعليل سبب الحادث بتغيير المسرب بشكل مفاجئ.