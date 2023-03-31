36 باخرة سياحية رست في العقبة منذ بداية العام

الوكيل الإخباري-

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استقبل الأردن 36 باخرة سياحية رست على موانئ العقبة منذ بداية العام الحالي، وفقا لنائب رئيس مجلس مفوَّضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية، حمزة الحاج حسن.وقال الحاج حسن، وفق ما نقلت عنه المملكة، إنّ البواخر التي رست في العقبة، على متنها 43 ألفا و633 سائحا من جنسيات مختلفة، و19 ألفا و565 من طواقم البواخر.وكان الأردن، قد استقبل العام الماضي للفترة نفسها، 27 باخرة سياحية على متنها نحو 16 ألفا و539 سائحا من جنسيات مختلفة، إضافة إلى 16 ألفا و168 من طواقم البواخر.وأكّد الحاج حسن، أن الزوار القادمين في البواخر السياحية، يسهمون في دعم العائد الاقتصادي للأردن من خلال تحرك قطاع النقل السياحي والمطاعم والأدلاء السياحيين ومكاتب تأجير المركبات، فنادق.وأضاف، أن العقبة تعد من أهم المحطات التي ترسو فيها تلك البواخر السياحية، وأصبحت جسرا بحريا للسياحة العالمية، موضحاً أنه يتم توفير جميع الإجراءات التي من شأنها تسهيل دخول البواخر وخروجها من الأردن وإليه، واستضافة ركابها.وبين، أن العقبة والبترا ووادي رم من أهم المناطق التي يزورونها.ووفقا لمفوَّضية سلطة منطقة العقبة، تشكل العقبة اليوم أنموذجا مثاليا للبيئة الاستثمارية السياحية التجارية النشطة والجاذبة للسياح.ورست آخر باخرة على رصيف العقبة السياحي، الخميس على متنها 260 سائحا أغلبهم من الجنسية الألمانية، إضافة إلى جنسيات من النمسا، والولايات المتحدة، والصين، وسويسرا.