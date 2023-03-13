الإثنين 13-03-2023
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الإثنين، 13-03-2023 07:12 م

سلطة العقبة ترفع جاهزيتها تزامنا مع الحالة الجوية المتوقعة

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الوكيل الاخباري - قال الناطق الرسمي باسم سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، فايز الفايز، إن السلطة رفعت من جاهزيتها تزامنا مع المنخفض الجوي المتوقع، بناء على التحذيرات والنشرات الصادرة عن دائرة الأرصاد الجوية ليوم غد الثلاثاء.

وبين أن السلطة وبالتعاون مع الجهات المعنية قامت باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة وتوزيع الفرق والآليات حسب خطة الطوارئ في الميدان للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة، مؤكداً استمرار عمليات المناولة في أرصفة الموانئ كافة لإدامة سلسلة النقل والتزويد من العقبة لمحافظات المملكة كافة.

ودعا الفايز، المواطنين إلى الابتعاد عن مجاري السيول وقنوات التصريف وأماكن تجمع مياه الأمطار للحفاظ على سلامتهم وفي حال أي طارئ بخصوص الحالة الجوية الاتصال على غرفة عمليات السلطة رقم 032031122.

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