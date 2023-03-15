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الأربعاء، 15-03-2023 04:33 م

تمرين إخلاء وهمي في أردنية العقبة

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الوكيل الإخباري- نَفّذت كوادر مديرية دفاع مدني محافظة العقبة بالتعاون مع الجامعة الأردنية فرع العقبة اليوم الأربعاء، تمرينًا وهميا شاملًا للإخلاء نتيجة افتراض وقوع حوادث وطوارئ داخل مباني الجامعة.

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وبين رئيس الجامعة الدكتور غالب عباسي أن تنفيذ هذا التمرين من شأنه الوقوف على الجاهزية الفنية عند وقوع أي طارئ، مشيدا بما أبداه كادر الجامعة وطلبتها من التعاون والتحلي بروح المسؤولية والتفاعل الجاد، لضمان نجاح عملية الإخلاء وتحقيق أهداف التمرين.


وأشاد عباسي بالجهود الاحترافية والمهارات العالية لكوادر دفاع مدني محافظة العقبة، والإمكانات والتجهيزات المتقدمة وجاهزيتهم العالية، لافتا إلى أن جهاز الدفاع المدني على مساحة الوطن هم محط فخر واعتزاز للجميع لما يقومون به من واجب وطني وإنساني كبير، مؤكدا على إدامة التعاون ما بين الجامعة الأردنية / العقبة ومديرية الدفاع المدني ليبقى في أعلى المستويات.

 

 

 




 

 


 

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