3610 ميغاواط حمل كهربائي مُسجل أمس في المملكة

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قالت شركة الكهرباء الوطنية، إنه سُجل مساء أمس الإثنين، حمل كهربائي على الشبكة وصل إلى 3610 ميغاواط، وهو أعلى حمل مُسجل على الشبكة خلال موسم الشتاء حتى الآن.

اضافة اعلان



وبينت الشركة لـ" الوكيل الإخباري" أن هذا الارتفاع بالحمل جاء بسبب انخفاض درجات الحرارة وزيادة استخدام الكهرباء لغايات التدفئة خلال ذروة المنخفض الجوي الذي شهدته المملكة.



وأضافت أن الحمل الصباحي المُسجل وصل إلى 3580 ميغاواط، منوهة إلى أن هذه الاحمال ما زالت ضمن معدلها المتوقع في ظل الأحوال الجوية السائدة.



وأكدت على أن هذه الأرقام قابلة للارتفاع بسبب ارتفاع كميات استهلاك الكهرباء خلال المنخفضات الجوية القادمة.



وتأثرت المملكة أمس الاثنين بمنخفض جوي عميق تخلله أمطار وتساقط للبرد على مختلف المناطق ،وتساقط للثلوج على المرتفعات.

