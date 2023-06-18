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الأحد، 18-06-2023 01:57 م

3760 طنا من الخضار ترد للسوق المركزي اليوم

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الوكيل الاخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 3760 طنا، منها 2736 طن خضار، و812 طن فواكه، و 211 طنا من الورقيات.

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وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 20 قرشا، والبصل الناشف بين 15و25 قرشا، والبطاطا بين 20و 30 قرشا، والبندورة بين 7 إلى 15 قرشا، والجزر بين 25و 40 قرشا، والخيار بين 15و 25 قرشا، والزهرة بين 20و 35 قرشا، والليمون بين 50و 70 قرشا، والموز البلدي بين 50و 65 قرشا.

 

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