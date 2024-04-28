وزير الخارجية البحريني يزور دمشق اليوم للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة السورية

الوكيل الإخباري- يصل وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني إلى دمشق في زيارة هي الأولى من نوعها منذ بدء أزمة سوريا. اضافة اعلان





وقال مصدر دبلوماسي في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن "وزير الخارجية السوري فيصل المقداد سيلتقي اليوم نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني في أول زيارة للأخير إلى سوريا منذ بدء الحرب".



وتسلم الرئيس السوري بشار الأسد آواخر شهر مارس الماضي دعوة رسمية من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة للمشاركة في القمة العربية المقبلة.



ومن المقرر أن تعقد القمة العربية في 16 مايو في العاصمة البحرينية المنامة. وكان الأسد شارك العام المنصرم في قمة جامعة الدول العربية في جدّة للمرة الأولى منذ 11 عاماً من القطيعة وتجميد الجامعة عضوية دمشق.



RT