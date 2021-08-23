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الإثنين، 23-08-2021 06:18 م

38 ألف جرعة ضد كورونا أُعطيت الإثنين

الصحة


الوكيل الاخباري - بلغ عدد المسجلين على منصة تلقي اللقاح التي أطلقتها وزارة الصحة لتنظيم البرنامج الوطني للتطعيم 3871956 مسجلا بزيادة قدرها 11247 عن يوم الأحد.

ووفق بيانات الموجز الإعلامي الخاص بمستجدات الحالة الوبائية، والصادر الإثنين، فقد بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى من المطعوم 3372285 بزيادة مقدارها 17708 جرعة.

كذلك بين الموجز أن عدد متلقي الجرعة الثانية من اللقاح بلغ 2763675 بزيادة مقدارها 19866 جرعة.

وبلغ عدد الجرعات المقدمة للأشخاص خلال اليوم الماضي 37574 جرعة، فيما بلغ إجماليها منذ بدء البرنامج 6135960 جرعة أعطيت لمواجهة فيروس كورونا.

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