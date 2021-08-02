الإثنين 02-08-2021
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71 ألف جرعة ضد كورونا أُعطيت الإثنين

الإثنين، 02-08-2021 06:22 م

71 ألف جرعة ضد كورونا أُعطيت الإثنين

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الوكيل الاخباري - بلغ عدد المسجلين على منصة تلقي اللقاح التي أطلقتها وزارة الصحة لتنظيم البرنامج الوطني للتطعيم 3616759 مسجلاً ومسجلة.اضافة اعلان


ووفق بيانات الموجز الإعلامي الخاص بمستجدات الحالة الوبائية، والصادر الإثنين، فقد بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى من المطعوم 3044308 بزيادة مقدارها 39610 عن يوم أمس الأحد.

كذلك بين الموجز أن عدد متلقي الجرعة الثانية من اللقاح بلغ 2292189 بزيادة مقدارها 31813 يوم أمس الأحد.

وبلغ عدد الجرعات المقدمة للأشخاص خلال اليوم الماضي نحو  71423 جرعة، فيما بلغ إجماليها منذ بدء البرنامج 5336497 جرعة.

 




 

 


 

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