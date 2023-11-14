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الثلاثاء، 14-11-2023 08:12 ص

4 إصابات بحادثين منفصلين على الطرق الخارجية

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الوكيل الإخباري - قالت إدارة الدوريات الخارجية، إنه تم خلال 24 ساعة الماضية، التعامل مع حادثي سير، على الطرق الخارجية، نتج عنها 4 إصابات مختلفة.

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وبين مندوب الإدارة، النقيب عامر الصمادي، خلال التقرير المروري، على إذاعة الأمن العام، أن الحادث الأول كان تصادم بين مركبتين على طريق بغداد الدولي باتجاه الصفاوي، ونتج عنه 3 إصابات، تم نقلهم إلى مستشفى الملك طلال العسكري.


وأضاف الصمادي، أن الحادث الثاني كان تصادم بين باص نقل ودراجة سكوتر، على طريق أوتوستراد الزرقاء، ونتج عنه إصابة واحدة.


ودعا السائقين إلى أخذ أقصى درجات الحذر خلال القيادة، خاصة مع التغيرات الجوية التي تشهدها المملكة. 


 




 

 


 

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