4388 طن خضار وفواكه وردت للسوق المركزي اليوم

الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت، ،4388 طنا، منها 3320 طن خضار، و869 طن فواكه، و198طنا من الورقيات.

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وبحسب نشرة السوق المركزي، وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 25 قرشا ، والبصل الناشف بين 15و25 قرشا، والبطاطا بين 15و 25 قرشا، والبندورة بين 8و 14 قرشا، والجزر بين 25و 40 قرشا، والخيار بين 20و 35 قرشا، والزهرة بين 15و 25 قرشا، والليمون بين 40و 60 قرشا، والموز البلدي بين 50و 70 قرشا.