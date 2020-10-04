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الأحد، 04-10-2020 05:40 م

445 جهاز تنفس اصطناعيا خُصصت لمرضى الفيروس في المستشفيات

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الوكيل الاخباري - أعلن مدير عام الخدمات الطبية الملكيّة العميد عادل الوهادنة، الأحد، أن 445 جهاز تنفس اصطناعيا خُصصت لمرضى فيروس كورونا المستجد في مختلف مستشفيات القطاع العام والخاص.
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وأضاف أنه وعلى مدى 8 أشهر أصبح هناك قاعدة بيانات يمكن، التعويل عليها عند الحديث عن القدرة الاستيعابية للمنظومة الصحية في الأردن في جائحة كورونا.

وقال إن نسبة الدخول إلى العناية المركزة من مجموع الحالات التي تحتاج للدخول إلى مستشفى لوجود أعراض هو 1%-2% على مدى 8 شهور وهو أقل من النسبة العالمية وهي 5%.

وأشار إلى أنه في حال وصول الحالات في الأردن إلى 5 آلاف حالة يومياً، فهناك حاجة إلى 300 جهاز تنفس اصطناعي شهرياً، يؤمّن تغطية إلى 600 مريض.

وتحدث الوهادنة عن وجود خطة واضحة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات للتعامل مع القدرة الاستيعابيّة للقطاع الصحي، قائلاً إنه "المصدر الأكثر وثوقاً للحصول على المعلومات".

 




 

 


 

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