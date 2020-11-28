5 أحداث ساخنة شهدتها المملكة خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري -جلنار الراميني- شهدت المملكة ، خلال الحظر الشامل ، أمس الجمعة ، (5) أحداث ساخنة ، أثارت الــرأي العام ، حيث ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي ، بتلك الأحــداث .

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جثة في الزرقاء

أولى تلك الأحداث ، العثور عصر أمس الجمعة على جثة خمسيني في منطقة مدينة الشرق / دوار الطيارة في محافظة الزرقاء، ما أدى إلى إرباك أهالي المنطقة فور علمهم بالحادثة ، وفق مصدر أمني .

وتم المباشرة في التحقيق ، للكشف عن أسباب الوفاة ، وما إذا كانت شبهة جنائية ، أو قضاءً وقدر.

وفاة إثر مشاجرة بالكرك

كما شهدت محافظة الكرك مشاجرة بين عدد من الأشخاص في إحدى المناطق ونتج عنها وفاة وستة إصابات اخرى، وفق مصدر أمني .



ولفت المصدر ، أن جميع الإصابات قيد العلاج، وتم فتح تحقيق في الحادثة، للوقوف على أسبابها ، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

تدهور آلية عسكرية ووفاتان

وقد صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة /الجيش العربي، أنه وأثناء قيام إحدى الآليات العسكرية التابعة للمنطقة العسكرية الشرقية بجولة تفتيشية روتينية يومية ضمن منطقة المسؤولية صباح أمس الجمعة، تعرضت الآلية لحادث انزلاق نتيجة لصعوبة الرؤية بسبب الضباب الكثيف.



وقد نتج عن الحادث وفاتان وإصابة ثلاثة آخرين.



ملثم يهاجم سائقا عموميا

كما أكد الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام إن احد الاشخاص تقدم بشكوى لمركز ـمن القويسمة في العاصمة عمان اثر تعرضه للاعتداء بواسطة اداة حادة من شخص "ملثم" أثناء عمله على إحدى المركبات العمومية ( ما ظهر في فيديو جرى تداوله) .



وتقدم المواطن بشكوى على أحد الأشخاص ، حيث يوجد بينهما خلافات شخصية سابقة بحكم النسب .



واضاف الناطق الاعلامي انه جرى القاء القبض على المُشتكى عليه فيما تقدم بشكوى بتعرضه للتهجم عليه لاحقا والحاق اضرار مادية في منزله ومركبته من قبل المشتكي وشقيقه وما زال التحقيق جارياً.

اختناق نتيجة لمنقل فحم

تعرض عدد من الاشخاص للاختناق داخل منزلهم في شرق العاصمة عمان ، حيث تم التحرك للمكان واسعاف ثمانية اشخاص داخل المنزل ظهرت عليهم جميعا اعراض الاختناق بعد تعرضهم للدخان المتصاعد من منقل فحم وحالتهم العامة متوسطة .

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