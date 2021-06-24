52 دولة يستطيع الأردنيون السفر إليها دون فيزا.. تعرف عليها

الوكيل الإخباري - حقق جواز السفر الأردني هذا العام تقدما ملحوظا في قوته بين جوازات السفر العالمية، إذ أنه وبحسب مؤشر هينلي باسبورت "Henley Passport" أصبح يتيح لحامليه السفر الى 52 دولة بدون تأشيرة بعد أن كانت 49 دولة فقط في عام 2019 (قبل كورونا).

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وعندما نتحدث عن دول يمكن للأردنيين دخولها بدون فيزا، فهي تنقسم الى فئتين وهما :







1. فئة الدول لا يحتاج الأردني فيزا للدخول إليها وعددها 21 دولة.







2. فئة الدول التي تطلب التأشيرة من الأردنيين بعد الوصول الى أراضيها وعددها 31 دولة. وتبقى هذه الدول مصنفة من الدول التي لا تطلب التأشيرة للأردنيين، لأن استخراج التأشيرة المسبقة يتطلب اجراءات قد تكون طويلة أو حتى شاقة مقارنة مع التأشيرة بعد الوصول.











الدولة المسموح دخولها بالجواز الأردني بدون فيزا

فيما يلي قائمة حديثة (2021) بالدول المسموح دخولها بجواز السفر الأردني بدون فيزا أو عن طريق تاشيرة بعد الوصول وفقاً لمؤشر هينلي وشركاؤه، والذي يعتمد على بيانات حصرية من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)..







دول عربية بدون فيزا للأردنيين

مصر (بدون تأشيرة نهائيا)

ليبيا (بدون تأشيرة نهائيا)

موريتانيا (تأشيرة بعد الوصول)

تونس (بدون تأشيرة نهائيا)

لبنان (بدون تأشيرة نهائيا)

سوريا (بدون تأشيرة نهائيا)

اليمن (تأشيرة بعد الوصول)

عُمان (بدون تأشيرة نهائيا لمدة 10 أيام)

ملاحظة: تجدر الإشارة الى أن مؤشر هينلي باسبورت لم يُدرج بعد دولة سلطنة عمان ضمن الدول التي يدخلها الأردني بدون تأشيرة رغم أنها أعفت مجموعة من الدول بما فيها الأردن و6 دول عربية أخرى من تأشيرة الدخول لمدة 10 أيام اعتبارا من 9 ديسمبر 2020







دول اوروبية بدون فيزا للاردنيين

كوسوفو (بدون تأشيرة نهائيا)

تركيا (بدون تأشيرة نهائيا)

جورجيا (بدون تأشيرة نهائيا)

أرمينيا (تأشيرة بعد الوصول)





دول من آسيا بدون فيزا للاردنيين

كمبوديا (تأشيرة بعد الوصول)

هونغ كونغ (مناطق جمهورية الصين الشعبية الإدارية الخاصة) (بدون تأشيرة نهائيا) - ماكاو (مناطق جمهورية الصين الشعبية الإدارية الخاصة) (تأشيرة بعد الوصول)

إندونيسيا (بدون تأشيرة نهائيا)

ماليزيا (بدون تأشيرة نهائيا)

جزر المالديف (تأشيرة بعد الوصول)

نيبال (تأشيرة بعد الوصول)

باكستان (تصريح الكتروني)

سيريلانكا (تصريح الكتروني)

طاجيكستان (تأشيرة بعد الوصول)

تيمور الشرقية (تأشيرة بعد الوصول)

دول بدون فيزا للاردنيين من قارة افريقيا:

جنوب أفريقيا (بدون تأشيرة نهائيا)

جزر الرأس الأخضر (تأشيرة بعد الوصول)

جزر القمر (تأشيرة بعد الوصول)

غينيا بيساو (تأشيرة بعد الوصول)

كينيا (تأشيرة بعد الوصول)

مدغشقر (تأشيرة بعد الوصول)

ملاوي (تأشيرة بعد الوصول)

موريشيوس (تأشيرة بعد الوصول)

موزمبيق (تأشيرة بعد الوصول)

رواندا (تأشيرة بعد الوصول)

السنغال (تأشيرة بعد الوصول)

سيشيل (تأشيرة بعد الوصول)

الصومال (تأشيرة بعد الوصول)

تنزانيا (تأشيرة بعد الوصول)

توغو (تأشيرة بعد الوصول)

أوغندا (تأشيرة بعد الوصول)





دول من أوقيانوسيا بدون فيزا للأردنيين

جزر كوك (بدون تأشيرة نهائيا)

ميكرونيزيا (بدون تأشيرة نهائيا)

نيوي (بدون تأشيرة نهائيا)

جزر بالاو (تأشيرة بعد الوصول)

ساموا (تأشيرة بعد الوصول)

توفالو (تأشيرة بعد الوصول)





دول من منطقة البحر الكاريبي بدون فيزا للأردنيين

بربادوس (بدون تأشيرة نهائيا)

دومينيكا (بدون تأشيرة نهائيا)

هايتي (بدون تأشيرة نهائيا)

سانت كيتس ونيفيس (بدون تأشيرة نهائيا)





دول من امريكا بدون فيزا للاردنيين

بوليفيا (تأشيرة بعد الوصول)

الاكوادور (بدون تأشيرة نهائيا)

نيكاراغوا (تأشيرة بعد الوصول)





ما معنى تأشيرة بعد الوصول ؟

التأشيرة بعد الوصول هي تأشيرة يكون على المسافر استخراجها بعد وصوله الى وجهته، حيث يكون عليه استخراجها من المطار أو الميناء أو المعابر الحدودية. وهو اجراء بسيط يتم في غضون دقائق معدودة، ويتضمن ملء استمارة يقدم فيها المسافر بعض المعلومات الشخصية عنه ويشرح الغرض من سفره الى هذا البلد، ومدة بقائه ومكان اقامته…الخ







هناك بعض شركات الطيران التي تقدم لركابها على متن الطائرة استمارة التأشيرة، حتى يتمكنوا من ملئها وتقديمها الى ضابط الهجرة بعد الوصول لتجنب إضاعة الوقت.







أما استخراج التأشيرة الكلاسيكية فيتطلب من الشخص حجز موعد في السفارة أو القنصلية أو مراكز معالجة التأشيرات وتكوين ملف الطلب الذي يجب أن يشتمل على عدة وثائق ومستندات ودفع الرسوم وغيرها من الاجراءات المعقدة التي تجعل منها عملية شاقة ومجهدة نفسيا وبدنيا وماديا.