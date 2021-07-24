55 مليون دولار الميزان التجاري بين الأردن وقطر خلال الربع الأول العام الحالي

الوكيل الإخباري - سجل حجم الميزان التجاري بين الأردن وقطر خلال الربع الأول من العام الجاري، نموا بنسبة 17.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

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وبلغ حجم الميزان التجاري بين البلدين، خلال الربع الأول من العام الجاري، 200 مليون ريال (55 مليون دولار) مقارنة بـ 165 مليون ريال (45.3 مليون دولار)، وفقا لبيانات التجارة الربعية لدولة قطر الصادرة، السبت، عن جهاز التخطيط والإحصاء القطري.



ويستورد الأردن من قطر: الزيوت، والكيروسين، والغاز المسال، والأسمدة، والمستحضرات الإسمنتية، والأنابيب، والبولي إثيلين والبوليمرات، فيما تستورد قطر من الأردن: منتجات نباتية، وحيوانات حية، وصناعات كيميائية، وأدوية، وخضراوات، ورخام، وفوسفات، وبوتاس.



وتشير البيانات إلى أن حجم التبادل التجاري لدولة قطر مع مختلف دول العالم بلغ نحو 88 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، ليسجل فائضًا مقداره 39.9 مليار ريال بنسبة زيادة بلغت ما يقرب من 19%، مقارنة بفائض الربع المماثل من العام الماضي الذي بلغ 33.6 مليار ريال.



وأوضحت البيانات أن قيمة الصادرات القطرية بلغت نحو 64 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة زيادة قدرها 7.5%، ما يعادل 4.5 مليار ريال مقارنة بالربع الأول من العام الماضي 2020، الذي سجل إجمالي صادرات بلغت 59.5 مليار ريال.



وبلغت قيمة الواردات القطرية من دول العالم نحو 24 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري، بانخفاض قدره 1.9 مليار ريال وبنسبة 7.3% مقارنة بالربع الأول من عام 2020، والذي بلغ 25.9 مليار ريال قطري.



وجاءت الدول الآسيوية في المرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال الربع الأول من العام الجاري، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال العام نفسه، حيث شكلت 81.8% و40.7% على التوالي، يتبعها الاتحاد الأوروبي بنسبة 7.7% و31.8%، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4.1%.



وبلغ حجم التبادل التجاري بين قطر ودول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 3.4 مليار ريال مقابل 2.46 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 38%.



وتشير البيانات إلى أن قيمة الصادرات القطرية لدول التعاون سجلت نموًا نسبته 61% لتصل إلى 2.62 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، بينما بلغت قيمة الواردات نحو 763 مليون ريال، ليصل حجم الفائض التجاري بين قطر ودول التعاون إلى نحو 1.85 مليار ريال.

