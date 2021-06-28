الإثنين 28-06-2021
الوكيل الاخباري

171724 طالب توجيهي يتقدمون اليوم لمبحث اللغة الإنجليزية

نشر مقطع فيديو لاعتقال الناشط نزار بنات

العماوي رئيسا للائتلاف الوطني للأحزاب

اطلع من راسي

رفع بلا دفع

مش عارف شو يعمل..؟

سوراقيا قلب الكون ومركزه !!

لجنة لتحديث المنظومة الاقتصادية

حين يمدح الوزراء أنفسهم

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين

الإثنين، 28-06-2021 12:15 ص

ورشة تناقش الوثيقة الوطنية لبيئة الأردن

620211919237838060977



الوكيل الاخباري - ناقشت ورشة عمل مسودة الوثيقة الوطنية لبيئة الأردن والتي بموجبها سيجري العمل على إعداد وثيقة بيئة الأردن حتى 2030.اضافة اعلان


وأكد أمين عام وزارة البيئة الدكتور محمد الخشاشنه خلال افتتاحه الورشة اليوم الأحد، أن الوثيقة، جاءت لتتعامل مع حالة البيئة في الأردن خلال العشر سنوات المقبلة والتأثيرات المحتملة على البيئة وعناصرها في القطاعات التي تتضمن التأثيرات في التغير المناخي واستعمالات الأراضي، وادارة المياه وتدهور الموائل الطبيعية والتلوث والمواد الكيميائية والنفايات وإدارتها، وكذلك التعامل مع حالة البيئة الصناعية والبنية التحتية وصحة البيئة وكفاءة الطاقة والنقل.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة التربية والتعليم

171724 طالب توجيهي يتقدمون اليوم لمبحث اللغة الإنجليزية

s

العماوي رئيسا للائتلاف الوطني للأحزاب

5202127131848169900816

مكافحة الأوبئة : الموجة الثالثة لن تكون بشدة الموجات السابقة

f

وفد من اتحاد الجامعات العربية يزور جامعة الحسين التقنية

2

دورة في مجال الإدارة المالية ببلدية المفرق

1

وزير البيئة يلتقي السفير المصري لدى المملكة

أخبار متعلقة
1 (3)

9830 حالة كورونا نشطة في الأردن

1

إعفاء حامل شهادة مطعوم كورونا من الفحص بالمطار

f217858e-cdf8-4089-be6d-4525201d28f0

بعد التوجيهات الملكية .. ايعاز من الخصاونة بتنظيف سد الملك طلال - صور

www

الأردن سيتسلم 150 ألف جرعة من لقاح جانسن عبر مرفق كوفاكس

f27043455

ورشة تثقيفية للتوعية بمخاطر تلوث البيئة

الخارجية

بيان مشترك أردني مصري فرنسي