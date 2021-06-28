ورشة تناقش الوثيقة الوطنية لبيئة الأردن

الوكيل الاخباري -

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ناقشت ورشة عمل مسودة الوثيقة الوطنية لبيئة الأردن والتي بموجبها سيجري العمل على إعداد وثيقة بيئة الأردن حتى 2030.وأكد أمين عام وزارة البيئة الدكتور محمد الخشاشنه خلال افتتاحه الورشة اليوم الأحد، أن الوثيقة، جاءت لتتعامل مع حالة البيئة في الأردن خلال العشر سنوات المقبلة والتأثيرات المحتملة على البيئة وعناصرها في القطاعات التي تتضمن التأثيرات في التغير المناخي واستعمالات الأراضي، وادارة المياه وتدهور الموائل الطبيعية والتلوث والمواد الكيميائية والنفايات وإدارتها، وكذلك التعامل مع حالة البيئة الصناعية والبنية التحتية وصحة البيئة وكفاءة الطاقة والنقل.