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الإثنين، 27-02-2023 08:21 م

6 جرعات تعطى للشخص المعقور من الكلاب بكلفة 600 دينار

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الوكيل الاخباري - قال مدير مديرية الأمراض السارية في وزارة الصحة محمد الحوارات الاثنين، إنه لم يسجل في الأردن أي إصابة بداء الكلب العام الحالي حتى الآن.

وأضاف في تصريحات صحفية أن 946 حالة عقر سجلت خلال العام الحالي حتى اللحظة.

وأكد الحوارات تخوف الوزارة من انتشار الكلاب الضالة، مشيرا إلى أنه يوجد 6 جرعات تعطى للشخص المعقور من الكلاب وكلفتها 600 دينار للشخص الواحد، دون كلف المستشفى.

ودعا كل شخص تعرض للعقر لأخذ جرعات اللقاح.

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