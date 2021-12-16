70 مليون يورو لتحويل قناة الملك عبدالله إلى أنبوب مغلق

الوكيل الإخباري - توقع وزارة المياه والري، اليوم الخميس، اتفاقية مشروع ممول من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 70 مليون يورو، لتحويل قناة الملك عبدالله جنوبا بطول 38 كيلومترا، إلى أنبوب مغلق.

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وقالت الوزارة، إنها ستنفذ دراسة جدوى للمنطقة الشمالية من القناة بتمويل من بنك الإعمار الألماني، وإذا كانت مجدية سيتم تحويل الجزء الشمالي إلى أنبوب مغلق.



ووافق بنك الاستثمار الأوروبي على تمويل برنامج جديد للأردن لدعم قطاع المياه بنحو 70 مليون يورو، ضمن مشروع جديد لإدارة أفضل لمصادر مياه وادي الأردن وخفض الفاقد المائي فيها.