الخميس 16-12-2021
الوكيل الاخباري

علان لـ الوكيل: تجارة الذهب في 2021 تضاعفت 3 مرات

الملك يلتقي اليوم رئيس وأعضاء المكتب الدائم لمجلس الأعيان

70 مليون يورو لتحويل قناة الملك عبدالله إلى أنبوب مغلق

التربية : فتح باب التقديم على التعليم الإضافي - رابط

تدهور صهريج محمل بالفيول على شارع الـ 100

شواغر وظيفية في جامعة اليرموك

استقرار أسعار الذهب محليا

23 ألف طن إنتاج زيت الزيتون العام الحالي

"الإدارية العليا" ترد طعناً يطالب بوقف إجراءات دعوة عمومية المهندسين

انخفاض اصابات كورونا النشطة في الأردن

الخميس، 16-12-2021 09:42 ص

70 مليون يورو لتحويل قناة الملك عبدالله إلى أنبوب مغلق

620202811629226505286


الوكيل الإخباري - توقع وزارة المياه والري، اليوم الخميس، اتفاقية مشروع ممول من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 70 مليون يورو، لتحويل قناة الملك عبدالله جنوبا بطول 38 كيلومترا، إلى أنبوب مغلق.

اضافة اعلان


وقالت الوزارة، إنها ستنفذ دراسة جدوى للمنطقة الشمالية من القناة بتمويل من بنك الإعمار الألماني، وإذا كانت مجدية سيتم تحويل الجزء الشمالي إلى أنبوب مغلق.


ووافق بنك الاستثمار الأوروبي على تمويل برنامج جديد للأردن لدعم قطاع المياه بنحو 70 مليون يورو، ضمن مشروع جديد لإدارة أفضل لمصادر مياه وادي الأردن وخفض الفاقد المائي فيها.


وتصل التكلفة الإجمالية للبرنامج إلى 109 ملايين يورو.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
EsGwC0hXMAE46kk-750x430-1

الملك يلتقي اليوم رئيس وأعضاء المكتب الدائم لمجلس الأعيان

2202018145718452518919

%16.3 حصة النساء من المقاعد البرلمانية عربيا

التربية

التربية : فتح باب التقديم على التعليم الإضافي - رابط

1120181516165577916387

23 ألف طن إنتاج زيت الزيتون العام الحالي

12202114113737165867964

شواغر وظيفية في جامعة اليرموك

1220211018331764812490

انخفاض اصابات كورونا النشطة في الأردن

أخبار متعلقة
76f3c7db-4c76-419b-adc3-fd2f1482ead5

انزلاق صهريج بترول في عمان - صور

259408

2.5 مليار يورو مِنح أوروبية للأردن للستة أعوام القادمة

1638196063777

استطلاع للرأي: نصف الأردنيين "متفائلون" باللجنة الملكية.. تفاصيل

unnamed

مستشفى الملكة علياء يوقف استقبال المراجعات في العيادات

مممممممممممممممممممم

نص الترجمة الكامل لوثيقة إعلان النوايا 'الطاقة والمياه' بين الأردن والاحتلال -صور

1c3257d8-fe60-40cc-9b63-6612ac26c5af

الأردن والإمارات وإسرائيل يوقعون اتفاقية نوايا للطاقة والمياه