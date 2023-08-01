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الثلاثاء، 01-08-2023 06:34 م

771 ألف زائر لمدينة البترا الأثرية خلال 7 أشهر

الخزنة-في-البترا-أرشيفية


الوكيل الإخباري - بلغ عدد زوار مدينة البترا الأثرية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، 770767 زائرا من مختلف الجنسيات، وفقاً للإحصائية الصادرة عن سلطة إقليم البترا التنموي السياحي.

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وزار المدينة منذ بداية العام الحالي نحو 652795 زائرا من الجنسيات الأجنبية، و25526 زائرا عربيا، و66435 زائرا أردنيا و20011 زائرا ضمن برنامج "أردنا جنّة".


وبلغ مجموع زوار المدينة خلال تموز الماضي نحو 72665 زائرا من مختلف أنحاء العالم، وكان أغلبهم من الجنسيات الأجنبية، وبلغت أعدادهم نحو 46795 زائرا.


وبحسب الإحصائية، ارتفع عدد زوار المدينة خلال تموز الماضي، بنسبة 24 بالمئة عن نفس الفترة من العام 2019، والذي شهد مليونية السياحة الأولى، و4 بالمئة عن العام الماضي، و249 بالمئة عن العام 2021.


وقال رئيس مجلس مفوضي إقليم البترا الدكتور سليمان الفرجات إن السلطة تسعى ومن خلال جهودها بالتشارك مع الجهات الرسمية المعنية والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية، إلى استدامة حركة السياحة والقضاء على الموسمية.


وأضاف أن هذا التوجه يأتي بالتزامن مع عدة برامج وفعاليات لتنويع المنتج السياحي واستقطاب المزيد من الزوار إلى المدينة، مشيراً إلى أنه تم افتتاح بعض هذه المشروعات والبرامج، وسيجري العمل على البدء ببعضها الآخر قريباً.


ووصف الفرجات العام السياحي الحالي بالأقوى في تاريخ البترا، متوقعاً بأن تستقبل المدينة الزائر رقم مليون في تشرين الأول المقبل.


وأشار إلى أنه تم افتتاح مشروع المنطاد الثابت في البترا لاستقطاب السياحة المحلية والعربية، وإثراء تجربة السياح الأجانب، إضافة إلى افتتاح القرية الثقافية في منطقة البيضاء التي ستشهد نهاية هذا الشهر عودة فعاليات مهرجان ليالي البترا الوردية.


وكشف عن حزمة أخرى من المشروعات سيجري إطلاقها، كسيارات الدفع الرباعي في منطقة البيضاء، لتمكين الزوار من اكتشاف سحر المدينة، إلى جانب استثمارات في مجال الخدمات السياحية والفنادق.


وأكد أن السلطة حريصة على دعم وتسهيل إقامة جميع الاستثمارات التي من شأنها إضافة قيمة جديدة للمنتج السياحي في البترا، للنهوض والارتقاء بهذه المدينة السياحية المهمة، وبما يتماشى مع مكانتها السياحية.


وأوضح أن السلطة تواصل جهودها في تطوير واقع البنى والخدمات، كما أنها ستطلق حزمة جديدة، تتضمن الارتقاء بواقع الطرق وتحسين المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين والزوار على حد سواء.


وبين الفرجات أن ما تحققه المدينة من نجاح سياحي متواصل يأتي نتيجة للدعم الموصول من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد والحكومة، وكذلك تتويجاً للشراكة مع القطاع الخاص والمجتمعات المحلية في لواء البترا.


وأكد حرص السلطة إقليم البترا التنموي السياحي على تقديم كل ما بوسعها من جهود في سبيل النهوض بالبترا ودفع عملية التنمية الشاملة فيها، وبما يعزز مكانتها السياحية العالمية.

 




 

 


 

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