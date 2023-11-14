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الثلاثاء، 14-11-2023 08:27 ص

8 إصابات بحادثي تصادم في عمان

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الوكيل الإخباري - أصيب 8 أشخاص، بإصابات مختلفة، إثر حادثي سير، وقعا مساء أمس الاثنين، في العاصمة عمّان.

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وقال مندوب إدارة السير المركزية، النقيب موفق الخطبا، إن الحادث الأول كان تصادم بين 3 مركبات، نتج عنه 7 إصابات، منها واحدة بليغة، في منطقة شرق عمّان.


وبيّن الخطبا، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أنه تم تعليل سبب الحادث بالتعامل الخاطئ مع المنعطفات. 

وأضاف أنه على طريق المطار، تم التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين، وانحراف إحدى المركبات واصطدامها بواجهة زجاج لمحل تجاري، ما أدى إلى إصابة أحد العاملين بالمحل، وتم تعليل سبب الحادث بعدم أخذ الاحتياطات اللازمة.


ودعا الخطبا السائقين إلى اتباع قواعد السير، والابتعاد عن ارتكاب المخالفات الخطرة . 

 




 

 


 

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