%90 نسبة الإنجاز في صيانة وترميم مواقع أثرية في محافظة جرش

الوكيل الاخباري- وصلت نسبة الإنجاز في أعمال الصيانة والترميم والتأهيل في المواقع الأثرية داخل محافظة جرش 90%، وفق مدير آثار جرش محمد الشلبي.



وقال الشلبي، هذا العام شهد أعمال تنقيب وترميم وتأهيل للمواقع الأثرية من بعثات محليه مثل الجامعة الأردنية، وأجنبية كالجانب الألماني والإيطالي الذي يقوم حاليا بترميم معبد أرتيمس".

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