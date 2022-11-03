%94 نسبة حجوزات فنادق فئة 5 نجوم في البحر الميت مع نهاية الأسبوع

الوكيل الاخباري - وصلت نسبة حجوزات فنادق البحر الميت لفئة خمس نجوم مع نهاية الأسبوع الحالي إلى 94%، مقابل 93% في العقبة، و68% في العاصمة عمّان، و82% في البترا، وفق بيانات صادرة عن جمعية الفنادق الأردنية.



وتظهر البيانات أن نسب الإشغال في فنادق فئة الأربع نجوم، بلغت في العقبة 89%، والبحر الميت 90%، والعاصمة عمان 79%، فيما البترا 74%.



وأوضحت البيانات أن فنادق فئة الثلاث نجوم بلغت نسب الإشغال فيها في عمّان 74%، والبترا 61%، والعقبة 95%.

اضافة اعلان