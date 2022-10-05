العقبة الخاصة تشارك في حملة النظافة الوطنية

الوكيل الإخباري - شاركت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، اليوم الأربعاء، بحملة النظافة الوطنية التي تنظمها وزارة البيئة تحت عنوان "بهمتنا نحيي بيئتنا" بمشاركة متطوعين من جهات حكومية وأهلية وشبابية وأمنية.

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وقال محافظ العقبة خالد حجاج خلال رعايته إطلاق الحملة إن الهدف من الحملة توجيه رسائل توعوية إلى المجتمع المحلي والزوار بأن الحفاظ على البيئة هو واجب وطني يجب الالتزام به، مشيرا إلى أن بحر العقبة هو الشاطئ الوحيد للمملكة ويمتاز بمكنوناته البحرية المميزة.



من جهته، بين رئيس قسم التوعية البيئية في مديرية البيئة في السلطة حمزة المحيسن أن الحملة التي جرى إطلاقها في محطة العلوم البحرية بالعقبة تهدف إلى إبراز خصوصية العقبة في مجال حماية البيئة البحرية .

