الجمعة 28-10-2022
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الخميس، 27-10-2022 07:01 م

92% نسبة حجوزات فنادق فئة 5 نجوم في العقبة مع نهاية الأسبوع

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الوكيل الاخباري - وصلت نسبة حجوزات فنادق العقبة لفئة خمس نجوم مع نهاية الأسبوع الحالي إلى 92%، مقابل 93% في البحر الميت، و67% في العاصمة عمّان، و88% في البترا، وفق بيانات صادرة عن جمعية الفنادق الأردنية.

وتظهر البيانات أن نسب الإشغال في فنادق فئة الأربع نجوم، بلغت في العقبة 90%، والبحر الميت 96%، والعاصمة عمان 91%، فيما البترا 76%.

وأوضحت البيانات أن فنادق فئة الثلاث نجوم بلغت نسب الإشغال فيها في عمّان 68%، والبترا 88%، والعقبة 89%.

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