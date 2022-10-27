92% نسبة حجوزات فنادق فئة 5 نجوم في العقبة مع نهاية الأسبوع

الوكيل الاخباري - وصلت نسبة حجوزات فنادق العقبة لفئة خمس نجوم مع نهاية الأسبوع الحالي إلى 92%، مقابل 93% في البحر الميت، و67% في العاصمة عمّان، و88% في البترا، وفق بيانات صادرة عن جمعية الفنادق الأردنية.



وتظهر البيانات أن نسب الإشغال في فنادق فئة الأربع نجوم، بلغت في العقبة 90%، والبحر الميت 96%، والعاصمة عمان 91%، فيما البترا 76%.



وأوضحت البيانات أن فنادق فئة الثلاث نجوم بلغت نسب الإشغال فيها في عمّان 68%، والبترا 88%، والعقبة 89%.

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