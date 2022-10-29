%97 نسبة الاقتراع لانتخابات صناعة إربد

الوكيل الإخباري - بلغت نسبة المشاركة في انتخابات غرفة صناعة إربد، حتى الساعة الثالثة من عصر اليوم السبت، 97 بالمئة.

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وقالت رئيس لجنة الانتخاب هديل الحسين، إن عدد المقترعين حتى الساعة الثالثة عصرا بلغ 121 مقترعا من أصل 128 عضوا يحق لهم الاقتراع، مشيرة إلى أن جميع مراحل العملية الانتخابية سارت بيسر وانسيابية، مشيدة بتعاون المرشحين ومؤازريهم مع اللجنة والأجهزة المعنية بالحفاظ على سرية وشفافية الانتخابات.



بدورهم، أشاد مرشحون بجهود لجنة الإشراف على الانتخاب والأجهزة المعنية بتوفير أجواء مثالية للعملية الانتخابية بمراحلها وتفاصيلها كافة التي سادها الهدوء التام.



وكان عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة والناطق الرسمي باسمهما جهاد المومني، تفقد سير العملية الانتخابية، مؤكدا حرص الهيئة على ممارسة افضل وأرقى معايير الانتخابات جودة وسلامة ونزاهة وشفافية.