السبت 01-10-2022
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السبت، 01-10-2022 11:44 ص

الكوفحي يخرج المشاركين في دورة الإدارة القانونية المعاصرة

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الوكيل الإخباري - رعى رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي تخريج المشاركين في دورة الإدارة القانونية المعاصرة والتي عقدت بالتعاون ما بين بلدية إربد من خلال دائرة التدريب وبالتعاون مع مؤسسة النوافذ للاستشارات الفنية والإدارية وبإشراف من الدكتور حمدي قبيلات.

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وقال الكوفحي خلال تخريج المشاركين إن البلدية تولي موضوع التدريب والتأهيل جل عناية واهتمام كون هذه الدورات تسهم في إثراء المعرفة والخبرة لدى المشاركين الأمر الذي ينعكس إيجابا على تطوير الخدمات، مشيراً إلى أن البلدية ماضية في الاستمرار بعقد هذه الدورات حيث عقدت في الفترة الماضية عدة دورات شملت دورات لرؤساء الأقسام الفنية ودورات متخصصة للمساحين.


ناقشت الدورة عدة محاور شملت الاستقلال المالي والإداري للبلديات وموضوع المناقصات والعقود والقرارات الإدارية.

 




 

 


 

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