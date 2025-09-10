ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

12:17 ص

الوكيل الإخباري- ارتفعت، اليوم الثلاثاء، مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، فيما استقر سعر النفط الأميركي"وست تكساس"، عند 62.68 دولار للبرميل الواحد، بعد ارتفاعه قليلا.





وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي، 196 نقطة، ليصل إلى 45711 نقطة، وارتفع مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 80 نقطة ليصل إلى 21879 نقطة.



كما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 17 نقطة ليصل إلى 6512 نقطة.

