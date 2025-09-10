الأربعاء 2025-09-10 12:34 ص
 

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية
 
الأربعاء، 10-09-2025 12:17 ص
الوكيل الإخباري-  ارتفعت، اليوم الثلاثاء، مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، فيما استقر سعر النفط الأميركي"وست تكساس"، عند 62.68 دولار للبرميل الواحد، بعد ارتفاعه قليلا.اضافة اعلان


وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي، 196 نقطة، ليصل إلى 45711 نقطة، وارتفع مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 80 نقطة ليصل إلى 21879 نقطة.

كما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 17 نقطة ليصل إلى 6512 نقطة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

أسواق ومال ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

ل

أخبار محلية أنشطة أكاديمية لدعم تمكين المرأة وتعزيز القيم الدينية والابتكار التقني

ل

أخبار محلية أنشطة وفعاليات دينية في عدد من المحافظات

صورة أرشيفية لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

عربي ودولي أمير قطر لترامب: سنتخذ الإجراءات الكفيلة بحماية أمننا

ل

أخبار محلية الأردن يحصد جائزة خدمة العملاء للبريد السريع المستوى الذهبي

ا

أخبار محلية مراكز شبابية تنفذ برامج تدريبية وتوعوية

رئيس الوزراء القطري: ما وقع اليوم إرهاب دولة ولن نتهاون بشأن سيادتنا

عربي ودولي رئيس الوزراء القطري: ما وقع اليوم إرهاب دولة ولن نتهاون بشأن سيادتنا

ل

أخبار محلية نقابة المهندسين تنظم ورشة "جيوتقنية الطرق والإسفلت"



 
 



الأكثر مشاهدة