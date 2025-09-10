ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي، 196 نقطة، ليصل إلى 45711 نقطة، وارتفع مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 80 نقطة ليصل إلى 21879 نقطة.
كما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 17 نقطة ليصل إلى 6512 نقطة.
