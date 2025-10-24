روسيا تخفض أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية

وأشار البنك في بيان صحفي إلى أن معدل التضخم السنوي بلغ 8.2 بالمئة حتى 20 تشرين الأول، متوقعًا أن يتراوح بين 6.5 و7 بالمئة بحلول نهاية عام 2025، في ظل مساعٍ للحفاظ على استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي.
