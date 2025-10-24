روسيا تخفض أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية

03:47 م

الوكيل الإخباري- أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، عن خفض سعر الفائدة الرئيسي نصف نقطة مئوية من 17 بالمئة إلى 16.5 بالمئة سنويًا، مع الإبقاء على موقف محايد بشأن السياسة النقدية، موضحًا أن القرارات المستقبلية ستعتمد على استدامة تباطؤ التضخم وتطور توقعات الأسعار في الأسواق الروسية.





وأشار البنك في بيان صحفي إلى أن معدل التضخم السنوي بلغ 8.2 بالمئة حتى 20 تشرين الأول، متوقعًا أن يتراوح بين 6.5 و7 بالمئة بحلول نهاية عام 2025، في ظل مساعٍ للحفاظ على استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي.

