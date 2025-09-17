ارتفاع مؤشر داو جونز الأميركي

وانخفض مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 72 نقطة ليصل إلى 22261 نقطة، كما انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 6 نقاط ليصل إلى 6600 نقطة.
إلى ذلك، انخفض قليلا، سعر النفط الأميركي "وست تكساس"، ليستقر عند 63.97 دولار للبرميل الواحد.
