ارتفاع مؤشر داو جونز الأميركي

الوكيل الإخباري- ارتفع اليوم الأربعاء، مؤشر "داو جونز" الصناعي، وهو أكبر مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، 260 نقطة، ليصل إلى 46018 نقطة.

وانخفض مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 72 نقطة ليصل إلى 22261 نقطة، كما انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 6 نقاط ليصل إلى 6600 نقطة.



إلى ذلك، انخفض قليلا، سعر النفط الأميركي "وست تكساس"، ليستقر عند 63.97 دولار للبرميل الواحد.