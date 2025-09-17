الخميس 2025-09-18 12:16 ص
 

ارتفاع مؤشر داو جونز الأميركي

ل
أرشيفية
 
الأربعاء، 17-09-2025 11:57 م

الوكيل الإخباري- ارتفع اليوم الأربعاء، مؤشر "داو جونز" الصناعي، وهو أكبر مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، 260 نقطة، ليصل إلى 46018 نقطة.

اضافة اعلان


وانخفض مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 72 نقطة ليصل إلى 22261 نقطة، كما انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 6 نقاط ليصل إلى 6600 نقطة.


إلى ذلك، انخفض قليلا، سعر النفط الأميركي "وست تكساس"، ليستقر عند 63.97 دولار للبرميل الواحد.


بترا

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

أسواق ومال ارتفاع مؤشر داو جونز الأميركي

ل

أخبار محلية مراكز شبابية تنظم أنشطة متنوعة

ل

أسواق ومال عالميا.. سعر الذهب يصل إلى مستوى قياسي جديد

ل

أخبار محلية تطورات مشروع "حسبة الجورة" في وسط إربد

ا

فلسطين قيادي بحماس يروي تفاصيل محاولة إسرائيل اغتيالهم في الدوحة

ا

فلسطين بكين تدين التصعيد العسكري الإسرائيلي في مدينة غزة

م

أخبار محلية الأردن يطلق مبادرة وطنية لإعادة تأهيل حوض سيل الزرقاء

ت

أخبار محلية الأردن يدين فتح جمهورية فيجي سفارة لها في القدس المحتلة



 
 



الأكثر مشاهدة