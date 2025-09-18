الخميس 2025-09-18 05:47 ص
 

مقتل 3 شرطيين وإصابة اثنين خلال إطلاق نار في ولاية بنسلفانيا الأميركية

ارشيفية
 
الخميس، 18-09-2025 05:14 ص
الوكيل الإخباري-   قال مفوض شرطة ولاية بنسلفانيا الأمريكية كريستوفر باريس إن ثلاثة من ضباط إنفاذ القانون قُتلوا واثنين آخرين أصيبا الأربعاء، في إطلاق نار في بلدة كودوروس.اضافة اعلان


وأضاف باريس للصحفيين أن مطلق النار لقي حتفه أيضا.
 
 
