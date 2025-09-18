الدويري يكشف سبب عدم رد المقاومة على الاجتياح البري لمدينة غزة

الوكيل الإخباري- قال الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري إن تأخر رد المقاومة على الهجوم البري الإسرائيلي شمال غزة يعود لبطء تقدم قوات الاحتلال، واصفا حركة هذه القوات بالمحدودة جدا.

فبالرغم من مرور أكثر من ثلاثة أيام، فإن الاحتلال يدفع بفرق عسكرية أرضية تتحرك ببطء شديد وفي مناطق "محدودة جدا" للقضاء على أي شكل من أشكال الحياة، وبحسب الدويري فإنه لا وجود لقوات المقاومة الفلسطينية في هذه المناطق، لذلك لم تجر أي اشتباكات بين الطرفين.

ويذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أمس الأربعاء أن قواته تواصل تعميق العملية البرية في مدينة غزة، وشنت طائراته غارات عنيفة شملت أهدافا بينها مستشفيات، وارتكبت مجازر بحق المدنيين، في وقت استمر فيه تدفق آلاف النازحين الهاربين من القصف نحو وسط وجنوب القطاع.



وأكد الدويري -في تحليل للمشهد العسكري- أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تكثف كل جهدها لتحقيق هدفها الرئيسي وهو تهجير كافة الفلسطينيين قسريا من شمال القطاع من محور نتساريم إلى أقصى نقطة بالشمال، بعد تحويل كل هذه المساحة لمناطق غير صالحة للعيش، ما يهيئ المنطقة لاستقبال مستوطنات إسرائيلية لتحل محل بيوت الفلسطينيين المدمرة.



وتقدر المسافة من محور نتساريم حتى أقصى شمال قطاع غزة عند بيت حانون وبيت لاهيا، بنحو 10 إلى 12 كيلومترًا فقط، أي أن المسافة قصيرة نسبيا، لكن السيطرة عليها تعني عمليا عزل مدينة غزة وشمال القطاع عن وسطه وجنوبه.