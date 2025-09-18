الخميس 2025-09-18 01:51 ص
 

الشرع: اتفاقية الأمن مع إسرائيل ضرورة والتطبيع ليس على الطاولة

الخميس، 18-09-2025 12:57 ص

الوكيل الإخباري- قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن المحادثات بشأن الترتيب الأمني مع إسرائيل قد تسفر عن نتائج في الأيام المقبلة.

وأضاف أحمد الشرع أن اتفاقية الأمن مع إسرائيل ضرورة، لكنه أكد على ضرورة احترام إسرائيل للمجال الجوي السوري ووحدة أراضيها وأن يخضع لمراقبة الأمم المتحدة.

وصرح الرئيس السوري بأنه في حال التوصل إلى اتفاق أمني، فسيكون من الممكن التوصل إلى "اتفاقات أخرى" أيضا.


كما شدد الشرع على أن "السلام والتطبيع" غير مطروحين على الطاولة.


وأوضح الرئيس السوري في السياق أن الولايات المتحدة لا تضغط على دمشق للتوصل إلى اتفاق.

 

RT

 
 
