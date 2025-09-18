الشرع: اتفاقية الأمن مع إسرائيل ضرورة والتطبيع ليس على الطاولة

وأضاف أحمد الشرع أن اتفاقية الأمن مع إسرائيل ضرورة، لكنه أكد على ضرورة احترام إسرائيل للمجال الجوي السوري ووحدة أراضيها وأن يخضع لمراقبة الأمم المتحدة.
وصرح الرئيس السوري بأنه في حال التوصل إلى اتفاق أمني، فسيكون من الممكن التوصل إلى "اتفاقات أخرى" أيضا.
كما شدد الشرع على أن "السلام والتطبيع" غير مطروحين على الطاولة.
وأوضح الرئيس السوري في السياق أن الولايات المتحدة لا تضغط على دمشق للتوصل إلى اتفاق.
