"الأسواق الأوروبية" تسجل أكبر انخفاض أسبوعي في 6 أسابيع

وتراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.91 بالمئة إلى مستوى 566.48 نقطة في نهاية التعاملات، وفقا لشبكة (سي إن بي سي).
كما أغلق مؤشر داكس الألماني الجلسة على انخفاض بنسبة 1.76 بالمئة إلى مستوى 23.854.41 نقطة.
وتراجع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.86 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 9.354.57 نقطة، في حين تراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.18 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 8.174.20 نقطة .
وشهدت الأسواق الأوروبية أسبوعاً متقلباً، ولامست بعض المؤشرات أدنى مستوياتها في أسبوعين يوم الثلاثاء قبل أن تعكس مسارها لتتداول على ارتفاع يوم الأربعاء، مدفوعةً بصعود أسهم العلامات التجارية الفاخرة.
يأتي هذا في الوقت الذي أثرت فيه تداعيات القطاع المصرفي الأميركي على الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة، حيث انخفض مؤشر ستوكس 600 للبنوك بنحو 1.8 بالمئة بحلول فترة ما بعد الظهر، مقلصاً خسائره الحادة التي تكبدها في وقت سابق من الجلسة.
