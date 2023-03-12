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الأحد، 12-03-2023 12:32 م

أرباح قياسية لأرامكو تتخطى الـ 604 مليار

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة أرامكو السعودية عن النتائج المالية السنوية لها في العام الماضي 2022، حيث حققت أرباحًا قياسية تخطت الـ 161.1 مليار دولار.اضافة اعلان


وفي بيان صحفي أصدرته أرامكو كشفت عن ارتفاع صافي الدخل بنسبة 46.5% سنويًا إلى 604.0 مليار ريال سعودي وارتفاع التدفقات النقدية الحرة إلى 557 مليار ريال سعودي أو ما يوازي 148.5 مليار دولار أمريكي، إضافة إلى العديد من البيانات المالية الهامة.

كذلك أعلن مجلس الإدارة عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 73.2 مليار ريال سعودي عن الربع الرابع بزيادة قدرها 4% مقارنة بالربع الثالث من 2022 من أجل تحقيق أرباح مستدامة ومتزايدة وأوصى المجلس بتوزيع أسهم منحة للمساهمين المؤهلين.

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