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السبت، 20-08-2022 12:32 م

أسعار الحديد والاسمنت محليا السبت

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
ارتفعت أسعار الحديد شد 60، اليوم السبت، 10 دنانير للطن، حيث بلغ سعر الطن 600 دينار، وفق ما أفاد به تجار لـ"الوكيل الإخباري".

وقال التجار إن الأسعار شاملة كلف النقل إلى موقع المشتري، لافتين إلى وجود فروقات بالأسعار بين العاصمة عمّان وباقي المحافظات.

وأضافوا أن أسعار الحديد تسودها الضبابية خلال الفترة الحالية، لافتين إلى أن الأسعار محليا تختلف عن الأسعار عالميا.

ويعتمد إنتاج الحديد محليا على الخردة في ظل ارتفاع أسعار الحديد عالميا نظرا لارتفاع كلف الشحن وتوقف دول عن التصدير.

ويقدّر الإنتاج المحلي من الحديد بنحو 25 ألف طن يوميا، فيما لا يتجاوز الاستهلاك اليومي 5-6 آلاف طن بسبب قلة المشاريع وحالة الركود في الأسواق.

أما بشأن أسعار الاسمنت محليا، أشار التجار إلى أن سعر الطن يباع للمستهلك بين 97-105 دينار شاملا أجور النقل حسب المنطقة الجغرافية والكميات المشتراة.

ويبلغ متوسط إنتاج مصانع الاسمنت نحو 25 ألف طن يوميا، فيما يتراوح احتياج السوق المحلي بين 5-6 آلاف طن يوميا.

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